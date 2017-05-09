مــداهمات واعتقالات تطال 15 مــواطناً

شنت قوات الإحتلال الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 15 فلسطينياً.

وتركزت الإعتقالات في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال سته شبان، وداهمت عشرات المنازل وعاثت فيها فساداً.

وعرف من بين المعتقلين كل من الشاب عماد جاد الله، منير ابو شرار، جعفر ابو عرقوب، اسامة ابو عرقوب، جمال التلاحمة، دورا، الخليل، شقيق الشهيد ضياء التلاحمة، وحسام يوسف العمايرة.

كما داهمت هذه القوات منزل الصحفي المعتقل محمد القيق وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته بشكل استفزازي.

وفي مدينة الخليل اعتقلت قوة إحتلالية الشاب امجد عاصم الجعبري-بلال المحتسب, و الشاب محمد عارف العمور 14 عاما، والفتى موسى محمد العمور من بلدة تقوع ببيت لحم جنوب الضفة أيضا.

وفي بلدة جيوس القريبة من مدينة قلقيلية داهمت قوات الاحتلال البلدة وقامت بمداهمة عدداً من المنازل واعتقلت كل من الشاب عمر جهاد سليم، جهاد صبحي خريشة، احمد عادل.

وفي مخيم بلاطة الواقع إلى الشرق من مدينة نابلس اعتقل الاحتلال الشاب سعيد مسكاوي، إلى جانب إغلاق مخرطة بمدينة نابلس ومصادرة معداتهما، بدعوى استخدامها كورشة لتصنيع السلاح.

وفي بلدة النبي صالح غربي مدينة رام الله داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل لعائلة التميمي بحثا عن نجلها بدعوى انه مطلوب.

وفي وقت لاحق أعلنت القناة العبرية السابعة ان جيش الاحتلال اقتحم قرية عابود قرب رام الله الليلة الماضية بعد سماع دوي إطلاق نار وعثر على بندقية اعتقل فلسطينيا للاشتباه به بإطلاق النار.

ويشار الى ان الاحتلال ينفذ حملة الاعتقالات بحق المواطنين في الضفة الغربية بشكل يومي بحجة البحث عن مطلوبين.