انخفاض مؤشر البورصة الفرنسية بعد فوز الرئيس ماكرون

انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية بما فيها مؤشر سهم « كاك » الفرنسي بعد فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية.

وبحلول الساعة (14:29 بتوقيت غرينيتش)، تراجع مؤشر « كاك » الفرنسي بنسبة 0.85% أو 46.27 نقطة ليصل إلى مستوى عند 5386.13 نقطة.

ونزل مؤشر « داكس » الألماني بنسبة 0.07% أي بمقدار 8.62 نقاط ليبلغ مستوى 12708.27 نقطة.

وانخفض مؤشر « يورو ستوكس 50 » بنحو 14.54 نقطة أو 0.40% ليسجل مستوى 3644.25 نقطة.

وبخلاف المؤشرات السابقة، ارتفع مؤشر « فايناناشال تايمز » البريطاني ينحو 9.23 نقاط، أو 0.13% إلى 7306.66 نقطة.