مشعل : لن أكون رئيسًا للتنظيم الدولي للإخوان

نفى خالد مشعل؛ الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس »، أن يكون قد تلقّى عرضا لرئاسة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وذكر مشعل في تصريح لـ« قدس برس »، أن رئاسة التنظيم الدولي للإخوان لم تعرض عليه، وقال « من البديهي ألا يعرض علي ذلك، وبالتأكيد لن أكون، لأن حماس حركة فلسطينية تحصر عملها في إطار القضية الفلسطينية ».

وأضاف « نحن في حماس لا نتدخل بشؤون الآخرين، لا دولاً ولا تنظيمات، وحماس تنظيم مستقل عن أي تنظيم آخر ».

وأوضح مشعل أن « مرجعية حماس هي مؤسساتها القيادية »، مبيّنًا أنّه « للإخوان المسلمين في أقطارهم كما لكل الأحزاب الأخرى قياداتهم ».

وختم تصريحه قائلًا « هناك من يحاول خلط الأوراق لأسباب لا تخفى على أحد ».