​طائرة انذار مبكر في اجواء سوريا لرصد طائرات الاحتلال

ذكر موقع ايزرائيل ديفنس للشؤون العسكرية « الإسرائيلية » بأن قمر صناعي « إسرائيلي » التقط صواراً لطائرة انذار مبكر تابعة للجيش الروسي من نوع A-50« , في قاعدة سلاح الجو السوري في اللاذقية.

وقالت صحيفة معاريف نقلا عن الموقع العسكري انه قد تم التقاط الصور بتاريخ 3 مايو على يد القمر الصناعي » اروس بي« الاسرائيلي وقد التقط الصور للطائرة الروسية وهي في الاجواء السورية وهي مزودة بردار متطور جدا .

وبينت معاريف ان تلك الطائرة تستطيع رصد طائرات عن بعد مئات الكيلوات ورصد تحركات سلاح الجو »الإسرائيلي« وقت اقلاعها من المطارات »الإسرائيلية".