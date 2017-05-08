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قمر صناعي "إسرائيلي" هو من رصدها

​طائرة انذار مبكر في اجواء سوريا لرصد طائرات الاحتلال

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:24 - 08 مايو 2017
طائرات اسرائيلية طائرات اسرائيلية
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ذكر موقع ايزرائيل ديفنس للشؤون العسكرية « الإسرائيلية » بأن قمر صناعي « إسرائيلي » التقط صواراً لطائرة انذار مبكر تابعة للجيش الروسي من نوع  A-50« ,  في قاعدة سلاح الجو السوري في اللاذقية.

وقالت صحيفة معاريف نقلا عن الموقع العسكري انه قد تم التقاط الصور بتاريخ 3 مايو على يد القمر الصناعي » اروس بي« الاسرائيلي وقد التقط الصور للطائرة الروسية وهي في الاجواء السورية وهي مزودة بردار متطور جدا .

وبينت معاريف ان تلك الطائرة تستطيع رصد طائرات عن بعد مئات الكيلوات ورصد تحركات سلاح الجو »الإسرائيلي« وقت اقلاعها من المطارات »الإسرائيلية".

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