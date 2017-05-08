الطقس اليوم الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبياً

توقع طقس فلسطين، اليوم الاثنين، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية،

وأوضح أن الجو اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للحرارة في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما يشهد غداً الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تكون أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نهارا، ولطيفا ليلا، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

بينما الأربعاء المقبل، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وحاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الخميس، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً معتدلاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تعرف على درجات الحرارة حسب منطقتك:-

رفح 30

غزة 29

بئر السبع 34

الخليل 28

بيت لحم 29

القدس 29

رام الله 28

أريحا 35

سلفيت 29

قلقيلية 31

نابلس 30

طولكرم 31

طوباس 32

جنين 32

الناصرة 30

صفد 28

طبريا 35

حيفا 25

يافا 26