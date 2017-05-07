ميركل تحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية

حقق حزب المستشارة انغيلا ميركل المحافظ اليوم الأحد، فوزا كبيرا في انتخابات محلية في شمال المانيا بحسب تقديرات التلفزيون العام، ما يعزز وضع ميركل استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في ايلول/سبتمبر.

وحصد الديموقراطيون المسيحيون بزعامة ميركل، بحسب « فرانس برس » ما بين 33 و34 في المئة من الاصوات في مقاطعة شليفسيغ-هولشتاين في نتيجة تتخطى ما حققوه في الانتخابات السابقة العام 2012، مقابل 26 الى 27 في المئة للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي كان يحكم حتى الآن هذه المقاطعة المحاذية للدنمارك، بحسب تقديرات قناتي « ايه آر دي » و« زد دي اف ».