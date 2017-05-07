الصحة تعلن التوصل لاتفاق ينهي الأزمة مع مستشفى المطلع

أعلن وزير الصحة في حكومة الوفاق الوطني، جواد عواد مساء اليوم الأحد، عن حل الأزمة القائمة مع مستشفى المطلع بعد الاتفاق على إعادة استقبال المرضى المحولين من قبل دائرة التحويلات الطبية للعلاج في المستشفى.

وتم الاتفاق على حل كافة الإشكاليات العالقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزير المالية د. شكري بشارة وبالسرعة الممكنة.

وجدد الوزير عواد التزام الوزارة وبتعليمات من الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بدعم ومساندة مشافي العاصمة المقدسة.

وقال: « سنعمل جاهدين لحل الأزمة المالية التي تمر بها مستشفيات القدس، بالتنسيق والتعاون مع وزير المالية شكري بشارة ».

من جانبه أكد نمور عمق العلاقات التي تربط الجانبين، وقال: « من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط الجانبين وبعد الاجتماع الهام والإيجابي مع وزير الصحة، فإننا سنقوم باستقبال المرضى المحولين من الوزارة للعلاج في مستشفى المطلع حالا ».

يُشار إلى أن إدارة مستشفى المطلع في القدس أعلنت، صباح اليوم الأحد، التوقف عن استقبال المرضى بسبب الأزمة المالية الناتجة عن تراكم ديون السلطة الوطنية الفلسطينية المستحقة للمستشفى.

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها إن الإدارة وبكل أسف سوف تضطر ابتداء من اليوم عدم استقبال المرضى وبالأخص المرضى الجدد الذين يحتاجون الى العلاجات الكيماوية باهظة الثمن وغير ذلك والتي هي بالأساس غير متوفرة في مخازن المستشفى بسبب الأزمة المالية.

وأضافت الإدارة أن المستشفى بحاجة وبصورة ماسة لتوفير 23 مليون شيكل لتغطية شراء الأدوية والعلاجات الحيوية للأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من أمراض السرطان والكلى، والذين يعتمدون في علاجهم على المستشفى.