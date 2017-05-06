تعرف على كيفية تجاوز أصعب أسئلة في مقابلات العمل

القلق والخوف يصاحب كل من يذهب إلى مقابلة عمل، وهذا شيء طبيعي، لأن جميع مقابلات العمل تحتاج إلى تحضير ممتاز، خاصة أن أي خطأ في المقابلة قد يفقدك الفرصة في بلوغ الوظيفة.

ووجدت دراسة، أجراها موقع « توتال جوبس »، أن الباحثين عن العمل يخشون 3 أسئلة، ويتمنون أن لا تطرح عليهم خلال مقابلات العمل.

السؤال الأول هو « لماذا يجب أن أوظفك »، وهذا سؤال تصعب الإجابة عليه، ويحتاج تفكيرا كثيرا قبل النطق بالجواب، وغالبا في هذا السؤال يجب على الباحث عن العمل أن يقدم كل ما يميزه عن باقي الناس، في محاولة لتسويق نفسه.

أما السؤال الثاني « أخبرني عن نفسك »، وهذا سؤال غامض، فمن أين ستبدأ؟ بهواياتك؟ أم أين نشأت؟ أم من مستواك الدراسي؟.. ينصح بأن تبدأ بتعريف نفسك ثم بعدها بتقديم خبراتك فمهاراتك ونقاط قوتك.

والسؤال الثالث الأكثر صعوبة هو « ما هي أكبر نقطة ضعف عندك » ويكره الجميع هذا السؤال، ولكن يمكن أن تكون ذكيا جدا في الإجابة عليه، حيث بإمكانك القول على سبيل المثال: أنا متحمس جدا في العمل أو يمكنك ذكر نقطة ضعفك في شيء ما ليس له تأثير على الوظيفة التي تتقدم لها.