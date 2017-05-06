الانتخابات: الاقتراع لقوى الأمن في الانتخابات المحلية الخميس المقبل

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ستفتح مراكز الاقتراع المسبق لحوالي 11 ألف ناخب من قوى الأمن يوم الخميس المقبل الموافق 11 أيار، من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، بهدف تمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخاب، والتفرغ لتأمين العملية الانتخابية المقررة يوم 13 أيار.

ووفق النظام الخاص بالاقتراع المسبق لقوى الأمن، ستفتح اللجنة عشرة مراكز اقتراع في مراكز المدن تشمل 26 محطة اقتراع مخصصة ل25 هيئة محلية يزيد عدد أفراد قوى الأمن في كل منها عن 200 ناخب مسجل، حيث تقوم اللجنة بتطبيق نفس إجراءات التصويت والفرز في يوم الاقتراع العام بشكل كامل بدون أي تمييز.

وفي نهاية العملية الانتخابية تبقى صناديق الاقتراع مغلقة في غرفة خاصة داخل هذه المراكز بحراسة اللجنة والأمن ومن يرغب من المراقبين والوكلاء، على أن يجري فرز وعد أصوات مراكز الأمن بالتزامن مع باقي مراكز الاقتراع العام مساء يوم 13 أيار، وتعلن النتائج في نفس الموعد.

ومن الجدير ذكره بأن الأسماء المنشورة في المراكز المخصصة للاقتراع المسبق هم فقط من سيدلون بأصواتهم في اليوم المحدد، أما باقي قوى الأمن فسيقوموا بالاقتراع يوم الاقتراع العام. جدير بالذكر أيضا بأن من لم يقم بممارسة حقه بالاقتراع في يوم الاقتراع المسبق، لن يستطيع الاقتراع في يوم الاقتراع العام.