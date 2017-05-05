من تحت وساداتهم! الاستيلاء على أسلحة لجنود الاحتلال في الجولان

ذكرت القناة الثانية العبرية إن شابين عربيين من قرية طوبا الزنغرية (في الجليل الأعلى-شمال شرق فلسطين المحتلة) تمكنوا من التسلل إلى قاعدة لجيش الاحتلال، في مرتفعات الجولان المحتل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وسرقوا بنادق من طراز أم 16 من تحت رؤوس جنديين إسرائيليين كانا نائمين.

وأشارت بأن الشابين الملثمين تسللا إلى أحد الغرف حيث كان ينام ضابط وثلاثة جنود.

وبحسب القناة فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة سرقت من تحت رؤوس اثنين من الجنود النائمين، وقد وضعت الأسلحة تحت وسادتهم - بحسب ما يفرضه بروتوكول الجيش.

وزعمت بأن الجنود استيقظوا عند مغادرة الشابين للغرفة وطاردوهما، ولكن الضباب الكثيف منعهم من الوصول اليهما.

وعقب الحادث قام الجنود والشرطة بعمليات بحث مكثّفة عن المشتبه فيهما الذين تم اعتقالهما فى نهاية المطاف عندما تم التعرف على سيارتهما بطريقة مشبوهة بالقرب من مستوطنة روش بينا شمال فلسطين المحتلة، غير أن الأسلحة لم يتم العثور عليها، وتحاول قوات الاحتلال تحديد مكانها.