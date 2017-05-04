تناول مسماراً واحداً من القرنفل كل ليله وتخلص من هذه المشاكل الصحية

يعتبر القرنفل هو من أهم المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد والاستخدامات وذلك لأن القرنفل يحتوي على الكثير من المواد المهدئة والذي يستخدمه الكثير لعلاج الكثير من الآلام التي تصيب الجسم، والقرنفل يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات الهامة للجسم وأيضا.

كما أن القرنفل يحتوي على طعم مميز ورائع وهذا ما يجعل الكثير من الأشخاص يفضلون تناوله مع العديد من الأطعمة وأيضا إضافته إلى بعض المشروبات الساخنة، حيث إنه لا يشتمل على الطعم الرائع الذي يضيفه فقط بل إنه يساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء بشكل كبير، ولاستخدام القرنفل لعلاج الكثير من الأمراض كل ما عليك هو نقع بعض حبات القرنفل في القليل من الماء الدافئ أو إضافته إلى القهوة أو الشاي ومن ضمن فوائد القرنفل للجسم والصحة هي:

* يساعد القرنفل على تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر النفسي والضغط العصبي الذي يسبب القلق للكثير من الأشخاص، ويساعد على تحسين الحالة المزاجية وهو من أكثر العلاجات للتخلص من الاكتئاب وتحسين الحالة النفسية.

* يساعد القرنفل على التخلص من الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الجسم وذلك لأنه يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والتي تساعد في تخلص الجسم أيضا من السموم.

* يساعد القرنفل في علاج جميع المشاكل التي تصيب الفم واللثة والأسنان حيث إنه يحتوي على العديد من المواد المسكنة والمهدئة التي تساعد في القضاء على آلام الأسنان، كما أنه يساعد على التخلص من التهابات اللثة.

* يعتبر القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على مد الجسم بالطاقة والنشاط وهو خير منشط للدورة الدموية وضبط معدل السكر في الدم ومعدل ضغط الدم أيضا.

*يساعد القرنفل على تنشيط الذاكرة والوقاية من الأمراض التي تصيب الدماغ والتي من أشهرها مرض الزهايمر.