موظفو 2005: لم يتم أي خصومات على رواتبنا

نفى العديد من موظفي السلطة الفلسطينية من تفريغات 2005 في قطاع غزة، وجود أي خصومات على رواتبهم كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الموظفون في حديث لمراسل « فلسطين اليوم » اليوم الخميس، أنه تم صرف رواتب تفريغات 2005 عبر الصرف الآلي ولم يُخصم من رواتبهم شيء باستثناء الكهرباء والالتزامات البنكية.

يُشار إلى أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن خصومات تصل إلى 600 شيقل طالت « تفريغات 2005 »، علماً بأن رواتبهم لا تتجاوز الـ 1500 شيقل.

ومن الجدير ذكره، أن حالة من الإرباك تسود موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة بعد أن تم خصم 30% على رواتب الموظفين الأساسيين الشهر الماضي.