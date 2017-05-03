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خلال لقائهم اليوم

هذا ما جرى بين ترامب وعباس في البيت الأبيض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:25 - 03 مايو 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بالإمكان التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين و « الإسرائيليين »، وذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الأولى في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة.

وقال ترامب عقب اجتماع مع عباس في المكتب البيضاوي: « نريد إرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسنحقق ذلك ».

وأضاف ترامب أنه « ملتزم بالعمل مع إسرائيل والفلسطيينين للتوصل إلى اتفاق سلام. لكن يجب إيجاد سبيل لوقف التحريض على العنف ».

وقال الرئيس الأميركي إنه تحدث مع رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو، وإن « الإسرائيليين والفلسطينيين سيبدؤون عملية من أجل محادثات سلام ».

وأبدى ترامب اعتقاده أن « الإسرائيليين » والفلسطينيين كليهما يرغبان في إبرام اتفاق، مشيرا إلى أن « إبرام اتفاق سلام في الشرق الأوسط سيكون صعبا مثلما يتصور البعض ».

وقال عباس إن إبرام اتفاق سلام بناء على حل الدولتين سيساعد في مكافحة « الإرهاب »، مضيفا أنه « يرى فرصا للسلام نتيجة تصميم ترامب على مواصلة تلك الجهود ».

وأضاف عباس أن « الخيار الإستراتيجي للفلسطينيين هو تحقيق سلام يقوم على حل الدولتين على أساس حدود 1967 »، مبديا اعتقاده أن « الجانبين سيتمكنان من حل مشكلة اللاجئين والأسرى ».

وتابع: « الفلسطينيون يعترفون بدولة إسرائيل وحان الوقت لأن تنهي إسرائيل احتلالها للشعب الفلسطيني وأراضيه ».

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