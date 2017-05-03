محامي قاتل الشهيد الشريف: كثيرون من أمثاله لم يحاكموا

كشف محامي الدفاع عن الجندي « الإسرائيلي » القاتل، إليئور أزاريا، اليوم الأربعاء، في الاستئناف على قرار الحكم بسجنه 18 شهراً، أن هناك حالات أخرى كثيرة أخطر من حالة الجندي القاتل لم تؤد في نهاية المطاف إلى تقديم لوائح اتهام.

يشار، إلى أن القاتل أزاريا، قد أقدم على إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف وهو مصاب ملقى على الأرض ولم يشكل خطراً على جنود الاحتلال لكي يعدموه برصاصات في رأسه.

جاءت أقوال محامي الدفاع، يورام شفطال في إطار دفاعه عن الجندي القاتل بداعي أنه يجب عدم تقديمه للمحاكمة، وذلك بذريعة أن هناك نماذج لحالات أخطر مما فعله الجندي القاتل، ولم يقدم مرتكبوها للمحاكمة.

وأشار المحامي إلى أن 17 حالة « أخطر بعشرات المرات » لم تؤد إلى تقديم أحد للمحاكمة. وطلب أن يتم إرفاقها في ملف الجندي، مشيراً إلى أن هذه النماذج قد نشرت في صحيفة « هآرتس ».

وضمن النماذج، تحدث المحامي عن قيام متطوع في الشرطة بإطلاق النار على منفذ عملية مصاب في تل أبيب، في آذار/مارس من العام الماضي، وقامت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بإغلاق الملف ضده.

وفي حالة أخرى أطلق أحد أفراد شرطة الاحتلال على مشتبه بتنفيذ عملية دهس في القدس، في حزيران/يونيو من العام 2010، وأغلق الملف ضده.

وأشار المحامي بتوسيع إلى حالة الضابط يسرائيلي شومير الذي تم توثيقه وهو يطلق النار على فتى فلسطيني رشق المركبة العسكري التي كان يستقلها بالحجارة. وقام المدعي العسكري بإغلاق الملف ضده، بادعاء أن إطلاق النار كان « مشروعا ».

وعقب المحامي أنه لو كان هو نفسه رئيساً لهيئة أركان الجيش لقام بترقية الضابط إلى رتبة جنرال.