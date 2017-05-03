ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.49%، اليوم الأربعاء، في جلسة تجاوزت قيمة تداولاتها مليون دولار.

واغلق مؤشر « القدس » تداولات الجلسة على 523.40 نقطة مرتفعا بمقدار 2.56 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشرات ثلاثة من القطاعات الممثلة في البورصة: الخدمات بنسبة 0.73%، والاستثمار بنسبة 1.62%، والتأمين بنسبة 1.08%، فيما انخفض مؤشرا قطاعي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة بنسبة 0.11% و0.31% على التوالي.

ومن بين 17 شركة جرى التداول على اسهمها، ارتفعت اسهم 7 شركات، واستقرت اسهم 4 شركات، فيما اغلقت اسهم 6 شركات تداولات الجلسة على تراجع.

والاسهم الرابحة هي: المجموعة الاهلية للتأمين، و« سند » للموارد الانشائية، والتأمين الوطنية، وبنك القدس، والعربية الفلسطينية للاستثمار « ايبك »، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للتنمية والاستثمار « باديكو »، واستقرت أسهم شركات: بنك فلسطين، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، و« الوطنية موبايل ».

في المقابل، انخفضت اسهم شركات: مطاحن القمح، والاتحاد للاعمار والاستثمار، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية « واصل »، وسجاير القدس، والبنك الوطني، وفلسطين للاستثمار الصناعي.

وشهدت البورصة في جلستها الثالثة لهذا الاسبوع 200 صفقة شملت حوالي مليون سهم، في جلسة بلغت قيمة تداولاتها حوالي 1.3 مليون دولار.