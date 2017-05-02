العاهل الأردني: نرفض أية محاولات تستهدف المساس بهوية القدس وعروبتها

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على رفض الأردن الكامل لأية محاولات تستهدف المساس بهوية المدينة المقدسة وعروبتها.

واستعرض العاهل الأردني لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، جهود المملكة في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إضافة إلى التطورات الإقليمية، وتطرق إلى الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في مدينة القدس، والتي تهدد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.

بدوره، ثمن رئيس أساقفة كانتربري الجهود التي تقوم بها المملكة، بقيادة الملك، لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، معربا عن تقديره لجهوده في رعاية وحماية المقدسات وأبناء الطوائف المسيحية في مدينة القدس، في إطار الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

كما ثمن مساعي العاهل الأردني من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والتسامح بين أتباع مختلف الديانات.