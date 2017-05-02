قاسم: لسنا مع مقاومة تمهّد لتسوية ولا تحرر فلسطين من البحر إلى النهر

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنّ « الحزب ليس مع المقاومة التي تمهّد للتسوية، كما أنه ليس مع المقاومة التي تقسّم فلسطين إلى دولتَيْن أو المقاومة التي تبادل الدم بالأرض ».

وأضاف قاسم -خلال استقباله وفداً من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين- « نحن مع المقاومة التي لا تقبل إلاّ الأرض محررّة بالكامل بلا قيد ولا شرط ليعود الفلسطينيون إلى أرضهم أعزّة وكرماء في آنٍ معاً ».

وتابع: « إذا لم تكن المقاومة من أجل تحرير فلسطين من البحر إلى النهر لا يمكن أن تنفع ».



وليس معروفاً إن كان قاسم يقصد بكلامه الردّ على إعلان الوثيقة السياسية الجديدة لحركة حماس التي أعلن عنها خالد مشعل الإثنين من العاصمة القطرية الدوحة، حيث أشار الأخير إلى أنّ الحركة ستتبع نهجاً جديداً يتّصف بالمرونة من دون التخلّي عن الثوابت.



وأكدت « حماس » في وثيقتها السياسية الجديدة على أنّ إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ 67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة.