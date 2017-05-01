الطفل المدخن بن العامين.. كيف أصبح بعد 9 سنوات؟

صدم الطفل الإندونيسي أردي العالم، عندما كان يدخن 40 سيجارة كعادة يومية في العادة اليومية قبل سبع سنوات. والآن أصبح عمره تسعة، وتمكن الصبي الصغير من تغيير حياته.

ولكن حسب تقرير لـ« ديلي تليغراف » لم يحدث ذلك من دون صعوبات، وتطور إدمان الطعام لدى أردي عندما تم فطامه، إلى إدمان على السجائر.

وبعد سبع سنوات من ظهور صور لأردي وهو يدخن، تمكن الفتى أخيرًا من الإقلاع عن هذه العادة، وفقدان الوزن وأصبح متفوقًا في مدرسته الابتدائية.

كان الصبي المنتمي إلى قرية نائية في سومطرة، مصدر قلق دولي، بعد رد فعل عنيف نتيجة الصورة التي أظهرت طفل عمره سنتين ينفخ سيجارة أثناء ركوب دراجته.

ومع تدخل الحكومة والمساعدة من الرعاية المتخصصة المكثفة، ووالدا أردي الذان كانا قادران على فطمه من السجائر.

وقالت والدته ديان ريزال: « في البداية عندما كنا نفطم أردي عن السجائر، كان يتعرض لنوبات غضب رهيبة. وكان ذلك قبل أربع سنوات لكنه لا يريدها الآن ».

بلغ وزن أردي 24 كجم في سن الخامسة، وتصدرت أخباره العناوين مرة أخرى لكونه فوق الوزن الطبيعي لطفل في سنه. وأدى ذلك إلى إجراء تحقيق في والديه من قبل وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في إندونيسيا.

وقال هيرو كاسيدي، ممثل الوزارة، « سنقوم بالتحقيق مع الوالدين ».

وكشف والدا أردي أن الإدمان بدأ عندما أعطى والد أردي له أول سيجارة له عندما كان عمره 18 شهرا فقط.

وعن طريق تحويل إدمانه من السجائر إلى الغذاء، حب أردي الأغذية السريعة تطورت بسرعة وكان على والديه أن يسعيا للحصول على مساعدة من إخصائي التغذية لمحاربة إدمانه الجديد.