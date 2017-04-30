طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية، ان يكون الجو اليوم الاحد، حاراً نسبياً الى حار مع ظهور الغيوم المتوسطة والمرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، حاراً نسبياً الى حار مع ظهور الغيوم المتوسطة والمرتفعة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرار لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاربعاء القادم، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرار لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.