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28 إصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات تضامنية بالضفة والقدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:35 - 28 ابريل 2017
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أصيب عدد من المواطنين بالاختناق ظهر اليوم الجمعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه قوات الاحتلال تجاه المواطنين المتظاهرين تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأفاد مراسلنا أن المئات من الفلسطينيين خرجوا في مظاهرات دعماً واسناداً للأسرى المضربين داخل سجون الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلتين.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقم الهلال تعاملت مع 28 حالة استنشقت الغاز المسيل للدموع أمام سجن « عوفر » غرب مدينة رام الله المحتلة.

وأشار مراسلنا إلى أن المواطنين أمطروا قوات الاحتلال بوابل من الحجارة رداً على رشقهم من قبل جنود الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع. 

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