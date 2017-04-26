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بدء حملة التغريد نصرة للأسرى على مواقع التواصل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:28 - 26 ابريل 2017
اضراب الحرية والكرامة اضراب الحرية والكرامة
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بدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، حملة نشر وتغريد نصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وتلبيةً لدعوة اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة.

وكانت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة ومجموعة من النشطاء والصحفيين دعوا  للتغريد الموحد على وسائل التواصل الاجتماعي لمساندة الأسرى المضربين في يومهم العاشر، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت فلسطين، على الهاشتاجات: #اضراب_الكرامة و#dignitystrike و‫#‏שביתתהכבוד.

وتتضمن التغريدات نشر معلومات وحقائق عن الأسرى في السجون، وعن الإضراب وتاريخ الإضرابات بشكل عام، وعن أوضاع الأسرى في يومهم العاشر من الإضراب.

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