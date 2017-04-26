« الاتحاد الإسلامي » ينهي استعداداته للمؤتمر النقابي الرابع « رؤى متجددة »

أعلن الاتحاد الإسلامي في النقابات، الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، انتهاء كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية، المتعلقة بانعقاد المؤتمر النقابي الرابع « الاتحاد الإسلامي في النقابات.. رؤى متجددة »، والمزمع عقده في الأول من مايو/ آيار المقبل في أحد القاعات بمدينة غزة.

وقال رئيس المؤتمر سامي عبد الرحمن: « إن الهدف من المؤتمر استعراض الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم بناء على توصيات المؤتمر الثالث، ومناقشة الرؤية التجديدية والطموحة لعمل الاتحاد الإسلامي خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم العمل النقابي ويعزز من فاعليته ».

وأكد عبد الرحمن، على أهمية المؤتمر في الاستفادة من التجارب النقابية المختلفة، والبناء عليها بما يخدم الواقع النقابي، مشددا على دور النقابيين الطليعي في إحداث التغيير المطلوب في المجتمع، داعيا إلى إفساح المجال أمامهم للمساهمة في تحقيق النهضة المرجوة والانتقال من مرحلة التعامل مع الاحداث إلى مرحلة صناعتها وتوجيهها.

وأوضح، أن المؤتمر سينقسم إلى ثلاث جلسات، تضم الجلسة الأولى أربعة محاور، والجلستان الثانية والثالثة تضمان ثلاثة محاور لكل جلسة، ستناقش جميعها قضايا نقابية مختلفة وعلاقتها بالمتغيرات ذات العلاقة بالعمل النقابي، بهدف الوصول إلى رؤية عملية تستنهض الواقع النقابي ليكون أكثر قربا من ملامسة احتياجات النقابيين وتعزيز مكانتهم في المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من المؤتمرات والاجتماعات التي من شأنها خلق واقع نقابي أفضل.