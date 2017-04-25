ضابط « اسرائيلي »: أعددنا أطناناً من المتفجرات لتدمير الأنفاق

قال ضابط رفيع المستوى بجيش الاحتلال: « إن تهديد حماس هو اول تهديد قابل للاشتعال »، لافتاً الى أنه خلال ايام معدودة لن يكون هناك امداد بالكهرباء لقطاع غزة، ومن المشوق ان نرى كيف ستتصرف حماس، كما قال.

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن الضابط قوله: « إن الجيش الاسرائيلي اعد اطناناً من المواد الناسفة ضد الانفاق ».

وحسب اقواله، فإن التهديد الاخطر ضد « اسرائيل » هو حزب الله، ولكن التهديد القابل للاشتعال هو حماس.

من جهة ثانية، اعرب الضباط، عن مخاوف كيان الاحتلال من تداعيات حرب تدور رحاها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قائلا: « يمكن ان تكون لتلك الحرب تاثيرا على امن اسرائيل ».

و أضاف: « إن مخاوفنا نابعة من خشية المساس بالدعم العسكري الامريكي لدول الشرق الاوسط ».

وحيال الغارات الجوية « الاسرائيلية » في سوريا قبل اسابيع، كشف الضابط بان الطائرات « الاسرائيلية » دمرت 100 صاروخ، كانت في طريقها لحزب الله، حسب زعمه.