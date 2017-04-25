العالول لفلسطين اليوم: لم يكن هناك خطاباً مقرراً للرئيس عباس

تداولت وسائل الإعلام المحلية والعربية ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده –لا يعرف مصدره- أن رئيس السلطة سيلقي خطاباً للشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء، وتم تأجيله ليوم غدٍ الأربعاء، الامر الذي نفاه بالمطلق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول.

وأوضح العالول في تصريحٍ خاص لـ« فلسطين اليوم » أنه « لم يكن هناك خطاباً مقرراً لرئيس السلطة محمود عباس اليوم حتى يتم تأجيله ليوم غدٍ ».

وفي ملف إنهاء الانقسام، أكد العالول ان حركة حماس لم تتجاوب –حتى اللحظة- مع الورقة التي قدمتها حركة فتح من خلال عضوي المركزية روحي فتوح، وأحمد حلس، مشيراً إلى أن حركة حماس لم ترد على المقترحات التي جاءت في الورقة.

وكان العالول قال إن وفد حركته الذي التقى حماس بغزة « أوصل رسالة مهمة ومباشرة إلى قيادة حماس ».

ولم يعقب العالول على انتهاء المهلة التي من المفترض أن ترد فيها حركة حماس على المبادرة.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء الـ25 من أبريل، المهلة التي من المفترض أن ترد فيها حركة حماس على المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس، والتي تستند على تمكين حكومة الحمد الله من مهامها في قطاع غزة، وحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني.

وسبق تقديم ورقة الرئيس عباس بساعات تصريحات للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية « حماس » خليل الحية، الأسبوع الماضي، التي أكد فيها « أن غزة مازالت تحت مسؤولية حكومة رامي الحمد الله، وان اللجنة الإدارية لن تحل في ظل تهميش القطاع ».

وكان رئيس السلطة محمود عباس هدد، مؤخراً، باتخاذ « خطوات حاسمة غير مسبوقة » خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

