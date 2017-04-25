الكلية الجامعية تستقبل 10 آلاف من طلبة « التوجيهي » لتقديم امتحان التكنولوجيا

انطلقت في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الجولة الأولى من الامتحان النهائي العملي لمقرر التكنولوجيا لطلبة الثانوية العامة والذي تستضيفه الكلية الجامعية بطلب رسمي من وزارة التربية والتعليم في الفترة ما بين 25 وحتى 29 أبريل الجاري وتستقبل فيه أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة على مستوى مدينة غزة.

وفي تعليق له أعرب الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية عن سعادته لانطلاق المرحلة الأولى من عملية تقديم الامتحان النهائي العملي لمقرر التكنولوجيا لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة على مستوى مدينة غزة في مختبرات الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وأضاف: تابعنا على كافة الصعد الاستعدادات والتجهيزات بما يضمن نجاح عملية التقديم وبكل هدوء وانضباط، وذلك خدمة لطلبتنا الذين يستحقون منا كل الدعم والمساندة.

وأضاف رستم: ستواصل الكلية الجامعية رسالتها السامية في خدمة المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته وتلمس حاجاته، والوقوف إلى جانبه في جميع المراحل التي يمر فيها خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه مجتمعنا ظروفا صعبة بفعل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وبالرغم من الضغوط التي تعاني منها مؤسستنا أسوة ببقية مؤسسات المجتمع الفلسطيني فإننا لن نتأخر عن تقديم الواجب تجاه وطننا وأبناء شعبنا.

من جانبه أفاد الدكتور علي الخطيب النائب الأكاديمي أن عملية تقديم الامتحان لليوم الأول مرت بسلاسة ووفق الخطة المعدة لها، حيث بدأت الوفود المدرسية بالتوافد إلى الكلية الجامعية من الساعة السابعة والنصف صباحا، وقامت اللجان المشكلة باستقبال الطلبة وتسهيل مرورهم إلى المختبرات المخصصة للامتحانات وفق القوائم المحددة، ومتابعة عملية التقديم وتوفير ضيافة مناسبة للتخفيف عن الطلبة أثناء التقديم.

وأضاف الخطيب: من المقرر أن نستقبل طيلة أيام عقد الامتحان أكثر من 10 الاف طالب وطالبة بواقع 2500 طالب وطالبة في اليوم الواحد، حيث يشتمل كل يوم على 3 جلسات محددة تمتد لساعتين، وللتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة فقد وضعنا خطة متكاملة لاستقبال الطلبة وتأمين انصرافهم، دون التأثير على العملية الأكاديمية لطلبتنا في الكلية الجامعية، كما عملنا على توفير جولة ميدانية لضيوفنا من طلبة الثانوية العامة لتعريفهم بأهمية التعليم التقني والمهني وبالكلية الجامعية ومرافقها كذلك، ولشحنهم بالطاقة الإيجابية بعد إتمام عملية تقديم الامتحان.

من ناحيته قال السيد شادي أبو شنب مساعد النائب الأكاديمي: عملنا على تهيئة مختبراتنا ذات المقدرات العالية وكذلك تهيئة الظروف المواتية الخاصة بتقديم الامتحان، وفي ظل الظروف القاسية التي يمر بها مجتمعنا بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي سنعمل على تشغيل مولدات الكلية طيلة فترة تقديم الامتحان بما يضمن نجاح سير هذه العملية تلافيا لأي إشكالية قد تعكر الأجواء أو تؤثر سلبا على طلبتنا.

من جانب آخر أشاد السيد أشرف حرز الله مدير مديرية التربية والتعليم شرق بغزة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها الكلية الجامعية منذ بدأ الترتيب لاستضافة الامتحان وحتى هذه اللحظة حيث لم تدخر أي جهد في تقديم العون الكامل في استضافة الامتحانات وتأمين وصول الطلبة من المديريات إلى مقر الكلية الجامعية، وشكلت اللجان المختصة ووفرت المختبرات وأجهزة الحاسوب اللازمة والفنيين المختصين للمتابعة وهيأت بيئتها الأكاديمية بما يضمن نجاح عملية تقديم الامتحان لطلبتنا في الثانوية العامة.

وأضاف حرز الله: اختيارنا للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لاستضافة الامتحان النهائي العملي لمقرر التكنولوجيا لم يأت من فراغ، بل لثقتنا الكبيرة والعميقة بأن الكلية الجامعية هي المؤسسة الأكاديمية الأقدر محليا على تنفيذ هذه المهمة الكبيرة وبكفاءة عالية، خاصة وأنها تمتد لأربعة أيام وتستهدف 10.000 طالب وطالبة من انحاء متفرقة من مدينة غزة وتنفذ بالتزامن مع الضفة الغربية، وبحمد الله كانت الكلية الجامعية على قدر المسئولية وأثبتت انها عند حسن ظن الجميع بها.

الطالبة أسيل الغرة من ثانوية الجليل أكدت أنها اجتازت عملية التقديم بكل يسر وسهولة وأن الامتحان جاء وفق المتوقع وتناسب مع قدرات الطلبة، كما أعربت عن انبهارها بالكلية الجامعية ومبانيها ومرافقها وبرامجها واختصاصاتها، وقالت: أشكر الكلية الجامعية على وقوفها إلى جانبنا نحن طلبة الثانوية العامة في هذه الأوقات القاسية التي نواجهها بسبب انقطاع الكهرباء، ويشرفني أن أنتمي للكلية الجامعية لأبني مستقبلي فيها وضمن أحد اختصاصاتها الرائعة.

ومن المقرر أن تتواصل عملية تقديم الامتحان العملي النهائي لمقرر التكنولوجيا لطلبة الثانوية العامة حتى منتصف الأسبوع القادم، وذلك لأكثر من 10 الاف طالب وطالبة من مديريتي شرق وغرب غزة، حيث يتزامن تقديم الامتحان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

























