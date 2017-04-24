توقعات بعودة جدول 4 ساعات وصل بعد تعطل الخطوط المصرية المغذية للقطاع

قال مدير العلاقات العامة لشركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة محمد ثابت، إن « الخطوط المصرية تعطلت مساء اليوم، مما أدى إلى خروجها من الخدمة ».

وأشار ثابت لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، اليوم الاثنين، إلى إحتمالية عودة جدول 4 ساعات وصل مقابل 12 قطع خلال الساعات القادمة، في حال لم يتم إصلاح الخطوط المصرية.

وأضاف، « تواصلنا مع الجانب المصري لإستيضاح سبب تعطل الخطوط وحتى اللحظة هم يستكشفون سبب الخلل، ولم نتلقَ رد حتى بعد، وربما يكون التعطل ناتج عن خلل في الدوائر الكهربائية في محطة العريش ».

الجدير ذكره أن القطاع يغذى حالياً بالكهرباء بواسطة الخطوط الإسرائيلية فقط والتي تقلصت قدرتها من 120 ميغا واط إلى 108 ميغا واط إثر تعطل خط البحر المغذي لمحافظة الشمال وأجزاء من محافظة غزة، وذلك تزامناً مع قرار سلطة الطاقة في غزة بإيقاف محطة التوليد؛ بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات.