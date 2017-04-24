خصومات الرواتب تصل موظفي الأنروا .. لماذا ؟!

قال اتحاد موظفي الأونروا، اليوم الاثنين: إن إدارة الوكالة أصدرت عقوبات وصلت لخصم راتب شهر كامل بحق بعض الموظفين بداعي استخدام فيسبوك في قضايا وطنية« .

وعبر الاتحاد في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، عن رفضه المطلق لهذه العقوبة من طرف الأونروا، معتبرا ما جرى »غطرسة من إدارة الوكالة ومحاولة لفرض إراداتها على الموظفين« .

وأضاف: »إن قوانين وكالة الغوث وحياديتها « لن تكون على حساب الوطنية والهوية الفلسطينية أولئك الموظفون ».

وحذر الاتحاد، من ما قالت عنه « التمادي في إغلاق باب الحوار مع اتحاد الموظفين والتصرف من جانب واحد، وأن مثل هذا الإجراء سيكون له عواقب وخيمة ».

وأضاف البيان « إن تلك الإنذارات والعقوبات تضرب بعرض الحائط التفاهمات التي تمت مع الاتحاد حول عدم القيام بأي عقوبة وإغلاق الملف لحين وضع آلية واضحة في ذلك وتبين المسموح من الممنوع ويتم توجيهها لكل الموظفين ».