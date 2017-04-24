مسؤول في غزة يشكو « الرجوب » للنائب العام

قدم المسئول في الشباب والرياضة احمد محيسن، شكوى رسمية للنائب العام في غزة اسماعيل جبر، ضد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب.

وجاءت شكوى محيسن عقب تصريحات للرجوب خلال برنامج « ملف اليوم » عبر تلفزيون فلسطين خلال الأسبوع الماضي مدعياً أن محيسن يعمل على منع الرياضيين من السفر ويقوم بتهديدهم والايعاز لجهاز الأمن الداخلي في غزة باعتقالهم، وتناول الرجوب خلال اللقاء محيسن بألفاظ مسيئة، وفقاً للشكوى.

من جهته نفى محيسن كافة التصريحات مؤكداً أن اتهامات الرجوب باطلة والشباب والرياضة تعمل على تسهيل حركة الرياضيين والوفود الرياضية عبر كافة المعابر وهناك تعاون وتنسيق كامل مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية في مدينة غزة.

وأشار إلى أنه لن يدخل في سجال مع الرجوب يعكر صفو الحالة الرياضية السائدة خلال السنوات الماضية وأنه سيكتفي بتوجيه شكوى للنائب العام ضد الرجوب.