الاتصالات تنفي وقف خدمات الانترنت في غزة

نفى وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة سهيل مدوخ، اليوم الأحد، ما أثير حول وقف خدمات الانترنت في قطاع غزة.

وأوضح مدوخ، أن الأمر لا يعدو عن تعطل بعض خدماتها لنصف ساعة في بعض المناطق.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية حذرت، أمس السبت، من انقطاع خدمة الاتصال الهاتفي والإنترنت التي تقوم الشركة بتزويدها للمواطنين في قطاع غزة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

ويُعاني قطاع غزة من انقطاع متواصل في التيار الكهربائي، ويعيش أزمة كبيرة، حيث يصل التيار أقل من 6 ساعات لكل منزل يوميًا؛ وفق ما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع) بسبب توقف محطة توليد الكهرباء.

وأفاد رئيس وحدة التسويق في الشركة، نسب الشوا، في حديث لـ « قدس برس » السبت، بأن الطواقم الفنية التابعة للشركة في قطاع غزة تعمل على مدار الساعة لاستمرار وصول الخدمة.

وأوضح أن وصول التيار الكهربائي لقطاع غزة 4 ساعات يوميًا « لا يمكّن الشركة من شحن البطارية المركبة في مقاسم الاتصالات لتشغيلها »، معربًا عن أمله أن لا يحدث أي خلل خلال هذه الفترة وان تستمر الخدمة دون انقطاع يذكر.