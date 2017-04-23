لاجئون يطالبون الأونروا بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء

طالب لاجئون فلسطينيون اليوم، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالتحرك العاجل للعمل على إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، على اعتبار أن المخيمات هي من مسؤوليتها.

جاء ذلك خلال اعتصام دعت له اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ ومدينة غزة، لمطالبة الأونروا بالوقوف عند مسؤولياتها في ظل الأزمة الحالية، وحمل المعتصمون يافطات تضمنت عددا من الشعارات التي تطالب بحقهم في الكهرباء، وبأن المخيمات هي مسؤولية وكالة الغوث الدولية.

وسلمت اللجنة لرئاسة « الأونروا » بياناً باللغتين العربية والإنجليزية تضمن عددا من مطالب اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات القطاع.

وأعربت اللجنة عن تخوفها من التداعيات الكارثية المترتبة على استمرار الحصار، وتفاقم أزمة الكهرباء، وتأثيراتها الخطيرة للخدمات المقدمة للاجئين، مؤكدة أن لا علاقة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في قطاع غزة، بأي مناكفات أو تجاذبات سياسية، إنما هم أول المتضررين منها.

ودعت اللجنة في بيانها « الأونروا » للإيفاء بالتزاماتها وفق قرار الأمم المتحدة رقم (302) القاضي بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، مطالبة أيضا حكومة الحمد الله بمراعاة الأوضاع الإنسانية للاجئين في القطاع، والاستجابة لكل النداءات الوطنية الداعية إلى القيام بمسؤولياتها اتجاه غزة، وإنهاء أزماتها المتراكمة.

كما دعت اللجنة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى ممارسة أدوارها لإنهاء الأزمة القائمة، مطالباً إياها بالضغط على « الأونروا » للقيام بواجباتها اتجاه استحقاقات اللاجئين والخدمات الحياتية اللازمة لهم.

وفي ذات السياق، شارك العشرات من المواطنين في تظاهرة دعت لها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة أمام محطة توليد الكهرباء وسط القطاع احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأعرب المشاركون في الاعتصام عن رفضهم لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واستمرار ساعات قطع الكهرباء حيث تصل ساعات القطع الى ما يزيد عن 12 ساعة مقابل 4 ساعات وصل.

وطالب المشاركون في الاعتصام طرفي الانقسام بتوحيد البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام تمهيدا لإنهاء معاناة سكان القطاع.