حقيقة إرتباط الجرائم الأخيرة بأنواع جديدة من المخدرات !

نفى المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، الأنباء التي انتشرت بأن أسباب الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة سببها أنواع جديدة من المخدرات انتشرت في قطاع غزة تفقد من يتناولها الوعي التام.

وقال البطنيجي خلال اتصال مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه لم يصرح لأي جهة إعلامية أن سبب انتشار الجرائم هو نوع جديد من المخدرات يطلق على "الثور" أو "الجوكر" .

وبين البطنيجي، أن القاتل في أبراج النصيرات وسط القطاع، هو فقط من اثبتت التحاليل أنه يتعاطى اترمال عادي وليس نوع جديد كما يروج البعض، و في حين لم تثبت التحاليل تعاطي الشاب الذي قتل زوجته أي نوع من المخدرات إنما يعاني من هلوسات وإضرابات نفسية .

وكانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً أن سبب انتشار الجرائم في قطاع غزة، كانت لوجود نوع جديد من المخدرات يفقد متناوله الوعي ويدفعه للقيام بالجرائم دون أي ادراك.

يشار إلى أن ثلاثة جرائم متتالية وقعت خلال أقل من أسبوع في قطاع غزة كان آخرها صباح اليوم , عندما ألقى سارق لمسن يبلغ من العمر 70 عاماً من شرفة منزله اثناء مقاومته للسارق .