الاحتلال يعتقل عشرة شبان من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الإحتلال "الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عشرة شبان من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال بيان لجيش الإحتلال إن قواته اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم نور شمس القريب من طولكرم شمال الضفة الغربية، وفي محافظة بيت لحم اعتقلت ثلاثة مواطنين آخرين من بلدة بيت فجار شمال المدينة، وشابين من مخيم الدهيشة ، ومواطن من بلدة حوسان، وآخر من بلدة الخضر.

وذكرت مصادر فلسطينية إن المعتقلين من بلدة بيت فجار هم الفتى محمود عبد الله طقاطقة (17 عام)، والشاب علاء مروان طقاطقة (18 عام)، والشاب محمد جعفر طقاطقة (21 عام). وفي مخيم نور شمس المعتقلين هم ابراهيم فحماوي، ناصر الخطيب، محمود فواز ابو سريس.

وفي مخيم الدهيشة أعتقل كل من اسماعيل فراج سامر الشنتير، وفي بلدة الخضر أعتقل صالح رزق احميدة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات اليومية في صفوف المواطنين في الضفة الغربية والقدس بزعم البحث عن مطلوبين .