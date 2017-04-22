اصابة جندي من جيش الاحتلال في سلوان

أصيب جندي من جيش الاحتلال، اليوم السبت، بجروح طفيفة، جراء تعرض قوة في الجيش للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال مواجهات اندلعت بحي سلوان جنوب شرقي القدس المحتلة.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان أن المواجهات اندلعت على إثر تظاهرة، نُظمت دعمًا للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وتشهد عدة مناطق في القدس، مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ إعلان معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، الإثنين الماضي.

ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ ستة أيام، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في سجون الاحتلال.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنًا ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.