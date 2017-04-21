هنية: الأجهزة الأمنية بغزة قادرة على كشف اللثام عن جريمة اغتيال فقهاء

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية :« بعد رسالة القسام الأخيرةـ فإن موعد أسرانا الحرية، و هذا وعد الله ووعد الرجال في مقاومتنا الصامدة ». مشيرا الى أن معركة الاسرى المضربين في سجون الاحتلال معركتنا جميعا.

و أكد هنية في حديث له خلال افتتاح مسجد « التقوى »، في حيّ التفاح، شرقي مدينة غزة اليوم الجمعة: « إن غزة من عمق التاريخ، و هي أول مدينة يدخلها الإسلام في فلسطين وبلاد الشام ومن لا يعرفها عليه قراءة التاريخ جيدًا، و هي التي غزة حققت بمقاومتها نظرية الردع مع الاحتلال الإسرائيلي ».

و اوضح أن غزة هي أول التحرير وأول النصر وغزة في وجه الحصار ومهما تحدثنا لن نوفيها حقها، مبيناً ان الأطراف التي تخطط ضد قطاع غزة في أضعف حالاتها.

و في سياق متصل قال هنية إن قوة كتائب القسام اليوم أضعاف ما كانت عليه في الحروب السابقة، لافتاً الى أن الأجهزة الأمنية في غزة قادرة على كشف اللثام عن جريمة اغتيال مازن فقها.

و اكد بأن المتابعة مستمرة في ملف اغتيال الشهيد مازن فقهاء.