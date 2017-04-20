قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال، نقلت منتصف الليلة الماضية الأسير المريض والمضرب عن الطعام سعيد مسلم إلى مستشفى « برزلاي » الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي، حيث يعاني من مشاكل بالقلب.

ونقلت اللجنة عن محامي هيئة الأسرى كريم عجوة إثر زيارة أجراها لسجن « عسقلان »اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال نفذت على مدار اليومين الماضيين تنقلات واسعة في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام من وإلى سجن « عسقلان »، واقتحام العديد من أقسام وغرف الأسرى رافق ذلك تفتيشات واسعة ومصادرة لمقتنيات الأسرى بشكل كامل.

وأشارت، إلى أنه تم نقل كل من الأسرى: كمال ابو وعر إلى سجن « أيالون » في الرمله، والأسير سمير غيث إلى مكان غير معلوم، كما وتم إحضار تسعة أسرى من سجون « هداريم »، و« نفحه » و« جلبوع » لسجن « عسقلان » عرف منهم، بلال عجارمه ومحمد الخالدي.