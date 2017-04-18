انتظر... لا تشتري هاتف خلوي خلال الأسبوعين القادميّن!!

ذكر وزير مالية الكيان « الإسرائيلي » موشيه كحلون، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة المفروضة على أجهزة الهواتف الخلوية، والتي قيمتها 15% ستُلغى كلياً، وستنخفض أسعار الهواتف ما بين 700 إلى 400 شيكل.

ووفق القناة العبرية الثانية، فسعر هاتف (آيفون 7) الأن (3750) شيكل، وسيصبح سعره (3150) شيكل، أي أقل بـ(600) شيكل.

أما هاتف سامسونج (جلاكسيs8 ) والذي يبلغ سعره حاليا )3800( شيكل سيصبح )3180( شيكل، أي أقل بـ (620) شيكل من السعر الأصلي.

وأشارت القناة، إلى أن انخفاض الأسعار سينطبق على جميع الهواتف الخلوية الذكية، وسيدخل تطبيق القرار حيز التنفيذ عدة أسابيع فقط، لذلك على الزبائن الانتظار حتى يدخل القرار بإزالة الضرائب.

ولم يعرف بعد، إن كانت سلطة الضرائب الفلسطينية ستحذو نفس الشيء.