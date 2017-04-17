الصليب الأحمر يرفع حالة التأهب في اليوم الأول للإضراب الجماعي للأسرى

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، أنها رفعت من حالة التأهب لديها، في اليوم الأول للإضراب الجماعي للأسرى عن الطعام.

وأوضحت سهير زقوت المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريح مقتضب، أن اللجنة ومع بداية الإضراب الجماعي عن الطعام اليوم رفعت من تأهبها، وستبقى على استعداد لتكثيف زيارتها لأماكن الاحتجاز حيث يتواجد المعتقلين المضربين وبما تقتضيه تطورات الوضع.

يُذكر، أن مئات الأسرى، يخوضون اليوم إضراباً عن الطعام للمطالبة بعدة مطالب في سجون الاحتلال، حيث يأتي الإضراب في يوم الأسير الفلسطيني.