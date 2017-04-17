طقس فلسطين : أجواء ربيعية وارتفاع الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الإثنين، ان الجو ربيعيا لطيفا وغائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو ربيعيا لطيفا وغائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.