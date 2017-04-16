أردوغان يهنئ أنصاره على نتيجة الاستفتاء

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم، رئيس الوزراء بن علي يلدريم ورئيس الحزب القومي المعارض على نتيجة الاستفتاء على تعديلات دستورية توسع صلاحياته في البلاد، في وقت رفضت قيادات بالمعارضة نتيجة الاستفتاء.

وكشف فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تغير نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي، الأحد، عن تأييد أغلبية المشاركين لهذه التعديلات.

وبحسب وسائل الاعلام فإن 51.5 في المئة من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بنعم لصالح التعديلات الدستورية في تركيا بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.

وشهدت صناديق الاقتراع، في عدد من الولايات التركية، إقبالا كبيرا، وسط تقارب في استطلاعات الرأي بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات.