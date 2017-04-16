أسرى حماس يؤكدون دعمهم لإضراب الحرية والكرامة

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة « حماس » عن دعمها ومساندتها الكاملة لإضراب الحرية والكرامة الذي ستخوضه غداً نخبة من الأسرى البواسل في سجون الاحتلال؛ لانتزاع حقوقنا المسلوبة، ودفاعاً عن كرامة الأسرى وحريتهم.

وأكدت الهيئة القيادية في بيان صحفي، على مشاركة أسرى سجن هداريم الكاملة إلى جانب إخوانهم من مختلف الفصائل في هذا الإضراب.

ووجهت التحية إلى الأسرى الذين يخوضون هذه المعركة المباركة، مؤكدةً أن الهيئة القيادية، تتابع مع الفصائل كافة تطورات الأحداث على مدار الساعة، ولن تتوانى عن دعم الإضراب ومساندته بكل الوسائل.

وحذّرت إدارة مصلحة السجون من المساس بالأسرى المضربين، مشددةً على أن أي تأخير في تلبية مطالب الأسرى العادلة سوف يفجر الأوضاع في كافة السجون.