هاشتاق #إنقاذ_غزة يتصدَّر منصات التفاعل العالمية

تصدر هاشتاج #إنقاذ_غزة ، منصات التفاعل العالمية على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يسلط الضوء على الأزمات الإنسانية التي جاءت نتيجة الحصار الإسرائيلي الظالم، وغردت أصوات من غزة عالياً « نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا »

وكان نشطاء على مواقع التواصل أطلقوا حملة شبابية بعنوان تحدى #إنقاذ_غزة، للمطالبة بإنقاذ القطاع من الأزمات والكوارث التي تضربه من كل حدبٍ وصوب.

القائم بأعمال حملة إنقاذ غزة يسري الغول، أوضح أن الهاشتاج يأتي في إطار الحملة الشعبية لـلإنقاذ القطاع، والتي تهدف إلى إبراز الأزمات التي يعانيها أهالي غزة، من خلال استثمار وجمع القدرات الشباب المتفرقة.

وأشار الغول في تصريحٍ لـ« فلسطين اليوم » إلى أن الحملة تتطرق للعديد من الأزمات ابرزها (الكهرباء، الوقود، السرطان، الحصار، المعابر)، لافتاً إلى تشكيل عدد من المجموعات؛ هدف كل واحدةٍ منها التطرق لإحدى الأزمات.

وذكر الغول، أن نسبة الوصول للهاشتاق وصلت إلى 55 مليون شخص، فيما غرَّد على الهاشتاق 15 ألف شخص، مشيراً إلى أن المناطق التي شاركت في المحتوى توزعت في الوطن العربي والولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضح الغول، أن « الهدف هو إيصال صوتنا الذي يرضخ تحت الاحتلال إلى العالم من أجل رفع الحصار عن غزة، ودق جدار الخزان لحل الأزمات التي تضرب القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها ».

نور المدهون لأحد المشاركين في الهاشتاج كتب « يجب تحييد موضوع الكهرباء عن التجاذبات السياسية؛ نظراً لحساسيته وتأثيره الكبير على كافة القطاعات ».

فيما غرد عبد عسكر، كاتباً: بكاء الأطفال، واحتراق الفرشات نتيجة استخدام الشموع هي أوجه أخرى لمعاناة المواطن عبد عسكر، قائلاً: إنك تدرس بدون كهرباء حاجة صعبة كتير..« جربها بس »!.

كما طالب محمد في تغريدته على تويتر الجهات المعنية بالتحرك بأقصى سرعة واتخاذ الإجراءات الجادة لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه في الدول الأخرى يتم وقف محطات الطاقة كل عامين لإصلاحها، وفي المقابل نحن كل يوم يتم إيقافها بمعدل ١٢ ساعة فما فوق.

ديانا ميشال كتبت هي الأخرى على صفحتها الشخصية: لقد ضجرنا من انقطاع الكهرباء المتواصل، بتنا لا نعرف متى وكيف نجهز أمورنا كمدرسين لليوم التالي #انقاذ_غزة (..) معاناة انقطاع الكهرباء لا تتوقف في قطاع غزة، وحكاياتها مأساوية لا تقبل الجدل الذي يخوضه حولها السياسيون، متسائلة: أنت معك مصاري تنور بيتك، طيب وأنا العبد الفقير أموت بالظلمة...؟

وغرد آخر: نحن لا نريد أكثر من حقوقنا ككل البشر في المعمورة، نريد كهرباء، ومياه، وغاز.. « يكفينا هموم ومعاناة، الرحمة يا عالم ».

واختصرت إيمان قولها: غزة مش شحادين، انتو اللي حولتوا حقوقنا لأحلام.

وتساءل يحيى حلس على حسابه في تويتر: معقول حماس وفتح يحبوا بعض عشان الشعب؟! ولا مصلحتهم أكبر من الشعب ؟.. مضيفاً: يجب عليهم #انقاذ_غزة لانو بكفي.

وفي السياق، قال مصطفى الغول: عندما تمشي بأي مكان أو سوق، أو شارع تجد مجموعة كبيرة من الشباب الغير متزوجين، مشيراً إلى تكاليف الزواج الباهظة بسبب غلاء المهور ومتطلبات أهالي الفتيات الكثيرة، كما أنها سبب للعزوف عن الزواج.. #حلمنا_وين.

وكانت مؤسسات أهلية ورسمية حذرت من التأثيرات السلبية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة على جودة الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين، خاصة مع استمرار الحصار على قطاع غزة.

ويعيش القطاع أزمة كهرباء كبيرة هذه الأيام حيث تعمل الكهرباء بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع) بسبب نفاذ كمية وقود المنحة القطرية والتي توقف على إثرها محطة توليد الكهرباء، وعطل الخطوط المصرية وبعض الخطوط الإسرائيلية.

































































