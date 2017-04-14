إصابة 3 أطفال جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصيب 3 اطفال بجروح، اليوم الجمعة، جراء استهدافهم بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما لصالح مستوطني « قدوميم » الجاثمة على اراضي القرية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال معززين بآليات عسكرية اقتحموا البلدة واطلقوا الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى اصابة 3 اطفال بجروح طفيفة والعشرات بحالات اختناق، وعولجت جميع الاصابات ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

واوضح شتيوي، ان هذه المسيرة تأتي في اطار سلسلة من الفعاليات التي ستنظم في البلدة تضامنا مع الاسرى في معركة الحرية والكرامة التي ستنطلق في السابع عشر من الشهر الجاري.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من ابناء القرية الذين رددوا الهتافات الوطنية الداعية لأوسع مشاركة شعبية في الفعاليات التضامنية مع الاسرى.