أمريكيا تدرس توجيه ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، توجيه ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية؛ إذا ثبت وجود نية لدى الأخيرة من إجراء تجربة نووية في الوقت القريب« ، وفقاً لشبكة إن بي سي الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية: إن أي اجراء لتجربة نووية لكوريا الشمالي سيدفع الجيش الأمريكي لمهاجمة مواقع التجربة بالأسلحة التقليدية.

يُشار إلى أن مدمرتين من الأسطول الأمريكي محملة بصواريخ تومهوك تتواجدان على بعد 500 كيلومتر من شواطئ كوريا الشمالية.

ورفضت الناطقة بلسان وزارة الدفاع الامريكية التعقيب على احتمال توجيه ضربة استباقية الى كوريا الشمالية غير انها قالت: إن القيادة الامريكية تدرس كافة الاحتمالات ».

وقال أحد مستشاري البيت الابيض للسياسة الخارجية طالبا عدم كشف هويته ان « الخيارات العسكرية تدرس اصلا ».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر الخميس مجدّداً بيونغ يانغ، مؤكداً أنّ « كوريا الشمالية مشكلة، وستتم معالجة المشكلة ».

ومن الجدير ذكره أن « بيونغ يانغ » حذرت من أنها سترد ردا لا رحمة به كما قالت اذا تعرضت لهجوم عسكري امريكي.