منحة الوقود القطري انتهت بالأمس ومحطة الكهرباء تتوقف السبت

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في المعبر فادي المغير إن منحة الوقود القطرية انتهت فعلياً يوم أمس الأربعاء، بـعد إدخال آخر دفعة البالغة 550 ألف لتر سولار صناعي .

وقال المغير ان سلطات الاحتلال، اعادت فتح معبر كرم أبو سالم التجاري غزة لإدخال 796 شاحنة لا تشمل أي من كميات الوقود الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء.

وبين المغير أنه سيتم إدخال 51 شاحنة محملة بكميات من الوقود للقطاع الخاص، منها 8 بنزين، و13 محملة بغاز الطهي، و30 شاحنة محملة بسولار المركبات .

وكانت سلطة الطاقة في غزة أعلنت أن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل بشكل كامل يوم السبت المقبل.

وأوضحت سلطة الطاقة، أن محطة التوليد ستتوقف مطلع الأسبوع المقبل، بسبب عدم توفر الوقود بعد نفاذ وقود المنحة القطرية الذي استمر على مدار 3 أشهر ماضية.

وكانت المنحة القطرية قد ساهمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تراجع أزمة الكهرباء في غزة، إلا أن كميات الوقود التي أرسلتها قطر ستنتهي بتوقف محطة توليد الكهرباء يوم السبت القادم، الأمر الذي يجدد الأزمة مرة أخرى.

ويشار الى ان ازمة الكهرباء تطل برأسها من جديد بعد رفض حكومة غزة شراء السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بغزة , وخاصة في ظل فرض رام الله ضريبة البلو .