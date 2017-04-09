عشرات القتلى في كنيستي طنطا و المرقسية في مصر

قتل نحو 40 مواطناً مصرياً اليوم الأحد، وأصيب العشرات بجراح مختلفة، في انفجارين مختلفين استهدفا كنيسة مار جرجس في طنطا وكنيسة المرقسية في الاسكندرية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، أن 30 مواطناً قتلوا و59 أصيبوا بجراح مختلفة جراء انفجار استهدف كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية، فيما قتل نحو 11 مواطناً وأصيب 33 على الأقل في انفجار كنيسة المرقسية في الإسكندرية.

وذكر مصدر أمني مصري، أن الانفجار في كنيسة مار جرجس في طنطنا ناجم عن قنبلة موقوتة وضعت في الصف الأول للكنيسة، بينما الانفجار الثاني الذي وقع أمام كنيسة المرقسية بالإسكندرية ناجم عن قيام شخص بتفجير نفسه.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصري، أن أحد أفراد فراد الخدمة الأمنية المخصص بتأمين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، منع « الإرهابي » من دخول الكنيسة إلا أنه فجر نفسه بحزام أمني في قوات الأمن والمواطنين المتواجدة أمام الكنيسة.

وأشار البيان، أن الانتحاري أدى لقتل ضابطين وضابطة وأمين شرطة من قوة أمن الإسكندرية إضافة إلى عدد أخر من المواطنين المتواجدين في المكان.

يُشار إلى أن الانفجارين وقعا بالتزامن مع أعياد المسيحيين، والتي فرضت السلطات المصرية بالتزامن معها إجراءات أمنية مشددة وخاصة في محيط الكنائس.

الكنيسة القبطية على صفحتها أكدت أن بابا الأقباط، تواضروس الثاني، كان موجودا خلال قداس أحد الشعانين، صباحا في كنيسة مار مرقس، ولكن لم يعرف بعد أن كان غادر الكنيسة قبل الانفجار.

وقال محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف: « الانفجار وقع داخل الكنيسة أثناء الصلاة »، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن الانفجار نجم عن عبوة شديدة الانفجار وضعت في الصف الأول داخل الكنيسة.