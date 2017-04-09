الزهار يحذر من مؤامرة ضد غزة ويطالب موظفي السلطة بالعودة لعملهم

حذر النائب محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمود عباس من اتخاذ أي إجراءات إدارية رداً على تشكيل مجلس لإدارة غزة، وعدم ممارسة أي ضغوطات والتلاعب بمقتدرات شعبنا، مجدداً تحذيره من مؤامرات دولية تُساق ضد غزة .

وطالب الزهار خلال وقفة برلمانية تنديداً بتهديدات عباس اتجاه غزة حملت عنوان « عباس والاحتلال ..شركاء في حصار غزة » السلطة الفلسطينية بتوزيع عادل للمساعدات التي تخص الشعب التي تسيطر عليها سلطة رام الله فقط .

وقال الزهار:« نطالب المتحكمين بمقدرات الشعب في رام الله بالكف عن استخدام أموال الشعب لتطويع إراديته ومصادره حقه وإلغاء قرار تخفيض رواتب الموظفين الذين استنكفوا عن العمل ». ودعا الزهار كافة موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الى العودة لعملهم خدمة لشعبهم وكحق للشعب عليهم.

ووجهة الزهار نصيحة لفصائل منظمة التحرير ألا يشاركوا في مسرحيات سياسية لعباس ، لتشكيل إطار قيادي منتهي ولم يبق منه سوى الاسم، محذراً بلسان الشعب من مؤامرات دولية تسوقها جهات دولية ، لترفع مطالبها في الحصول على مزيد من التنازلات, مطالباً أعضاء المجلس التشريعي كافة للعودة للعمل المشترك للتصدي للمؤامرة التي تحاك ضد غزة .

ودعا، جميع الفصائل لدراسة أفكار واستطلاع رأي الشارع الفلسطيني في تحديد مصيره , كونه هو صاحب الكلمة .

ويشار الى ان نواب المجلس التشريعي بغزة نظموا وقفة للتعبير عن تعاطفهم مع موظفي السلطة بغزة بعد قرار حكومة الحمد لله خصم 30% او اكثر من رواتب موظفي غزة ، مما اثار حالة من البلبة والقلق والغضب من الاجراءات التي إتخدتها السلطة الفلسطينية .