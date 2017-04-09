ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة الأسرى، أن ستة أسرى من جنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم التاسع من أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال جميعهم معتقلون عام 2002، وأمضوا 15 عامًا في سجون الاحتلال، وتختلف فترة حكمهم، وهم:

من مدينة نابلس/ الأسير إبراهيم رباح محمد حبيشة (43 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا.

والأسير ياسين حلمي حامد كركري (39 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا.

والأسير رامي نايف عبد الرحمن عيسى (37 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا.

ومن جنين/ الأسير صخر عبد الله مصطفى عيسى (38 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا.

والأسير مجدي سعود سليم أبو الوفا (39 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا.

والأسير يحيى محمد عبد الرحمن زبيدي (37 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا.