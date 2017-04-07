سقوط جريحين باشتباكات في مخيم عين الحلوة بلبنان

أفادت مصادر إعلامية لبنانية في صيدا، عن سقوط جريحين في اشتباكات مخيم عين الحلوة، والذي اشتدت وتيرتها مساء اليوم الجمعة، حيث سمع أصوات القذائف في مدينة صيدا.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الاشتباك يتمحور بين مكتب منظمة الصاعقة ومفرق سوق الخضار وحي الطيرة في الشارع الفوقاني للمخيم.

وحدثت اشتباكات في مخيم عين الحلوة بين القوى المشتركة ومجموعة الناشط الاسلامي بلال بدر، وذلك في الشارع الفوقاني استخدمت فيه قذائف الار بي جي، مشيرة إلى أنالاشتباك وقع على خلفية اعتراض بدر على انتشار القوة المشتركة.

هذا وشهدت بعض أحياء مخيم عين الحلوة، حالة نزوح وتحديدا في الشارع الفوقاني من أحياء الطيرة، الصفصاف، عرب زبيد، طيطبا، نتيجة الاشتباك، فيما اقفلت المحال التجارية وخلت الشوارع من المارة، واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية احترازية حفاظاً على حيان أبناء المخيم.