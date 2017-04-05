مصادر: تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من عملاء الاحتلال غداً

كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية في قطاع غزة تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من عملاء العدو « الإسرائيلي » صباح يوم غدٍ الخميس.

وأوضح المصدر لـ « فلسطين اليوم الإخبارية »، أنه « سيتم إعدام كلاً من المتخابر (ع.م)، والمتخابر (و.أ)، والمتخابر (أ.ش)، الساعة العاشرة صباحاً في ساحة الجوازات في مدينة غزة ».

ولفت إلى أن « تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد أن أصبحت أحكام العملاء نهائية ونافذة ».

وكانت النائب العام المستشار إسماعيل جبر قال في تصريح صحفي: إنه وإعمالًا لأحكام القانون الفلسطيني وتحقيقاً للردع العام، سيتم تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من عملاء العدو الصهيوني الذين أٌدينوا بارتكاب أعمال إجرامية، وتقديم معلومات أضرّت بالأمن العام.