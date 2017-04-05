ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

« كوماندوز » الاحتلال يجري تدريبات مع وحدة « اسود البحر » الأمريكية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 16:42 - 05 ابريل 2017
تدريب بحري تدريب بحري
مشاركة

سمحت الرقابة العسكرية في كيان الاحتلال بنشر إجراء تدريب عسكري بحري بين القوات الخاصة في سلاح البحرية التابع للاحتلال، التي تُدعى« شيطت 13 » الاسبوع الماضي  مع وحدة سلاح البحرية الامريكي الخاصة « اسود البحر »  التابعة للأسطول الامريكي.

و وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد شارك في التدريبات سفن حربية أمريكية وسفن حربية « اسرائيلية » من نوع « ساعر 5 ».

وتدربت الوحدتين على عمليات مداهمة  والنزول بالمظلات في عرض البحر.

و بحسب الصحيفة العبرية، فيهدف التدريب لبناء قدرات عسكرية، وتبادل المعلومات  وتقوية العمل العسكري البحري.

متعلقات