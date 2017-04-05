« كوماندوز » الاحتلال يجري تدريبات مع وحدة « اسود البحر » الأمريكية

سمحت الرقابة العسكرية في كيان الاحتلال بنشر إجراء تدريب عسكري بحري بين القوات الخاصة في سلاح البحرية التابع للاحتلال، التي تُدعى« شيطت 13 » الاسبوع الماضي مع وحدة سلاح البحرية الامريكي الخاصة « اسود البحر » التابعة للأسطول الامريكي.

و وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد شارك في التدريبات سفن حربية أمريكية وسفن حربية « اسرائيلية » من نوع « ساعر 5 ».

وتدربت الوحدتين على عمليات مداهمة والنزول بالمظلات في عرض البحر.

و بحسب الصحيفة العبرية، فيهدف التدريب لبناء قدرات عسكرية، وتبادل المعلومات وتقوية العمل العسكري البحري.